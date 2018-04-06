Посольство РФ: Литва идет в авангарде антироссийской кампании Лондона 

ВИЛЬНЮС, 6 апр — РИА Новости. Литва выражает солидарность с формулировкой, используемой европейскими странами по «делу Скрипалей», которая приписывает ответственность за отравление этих лиц России, что вызывает сожаление, говорится в комментарии посольства РФ в Литве, распространенном в пятницу.
Посольство России в Литве обращает внимание на высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в интервью телеканалу LRT, опубликованном в четверг. В интервью каналу министр иностранных дел утверждал, что у Литвы нет никаких сомнений в ходе проводимого Великобританией расследования и в его выводах о большой вероятности вины России в произошедшем.
"Использованная странами ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных разъяснений», представляет собой в сущности бездоказательное, голословное обвинение в адрес РФ. Сожалеем, что Литва предпочла пойти в авангарде очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками", — отмечает посольство РФ в Литве.
Дипломатическое ведомство добавляет, что «британцы сели в лужу с провокацией вокруг „дела Скрипалей“, куда добровольно забрался и официальный Вильнюс и не хочет оттуда выбираться».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Ранее премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что сейчас причастность Москвы не подтверждена на все 100%, призвал Великобританию и международных экспертов «предоставить неоспоримые доказательства».