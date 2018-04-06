Посольство РФ: Литва идет в авангарде антироссийской кампании Лондона

ВИЛЬНЮС , 6 апр — РИА Новости Литва выражает солидарность с формулировкой, используемой европейскими странами по «делу Скрипалей», которая приписывает ответственность за отравление этих лиц России , что вызывает сожаление, говорится в комментарии посольства РФ в Литве, распространенном в пятницу.

Посольство России в Литве обращает внимание на высказывание главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в интервью телеканалу LRT, опубликованном в четверг. В интервью каналу министр иностранных дел утверждал, что у Литвы нет никаких сомнений в ходе проводимого Великобританией расследования и в его выводах о большой вероятности вины России в произошедшем.

"Использованная странами ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на основании того, что «нет других правдоподобных альтернативных разъяснений», представляет собой в сущности бездоказательное, голословное обвинение в адрес РФ. Сожалеем, что Литва предпочла пойти в авангарде очередной антироссийской кампании, развернутой Лондоном и его заокеанскими союзниками", — отмечает посольство РФ в Литве.

Дипломатическое ведомство добавляет, что «британцы сели в лужу с провокацией вокруг „дела Скрипалей“, куда добровольно забрался и официальный Вильнюс и не хочет оттуда выбираться».