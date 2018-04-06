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Явлинский признал свои возможности исчерпанными
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Явлинский признал свои возможности исчерпанными 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»
Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим президентским выборам. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает РИА Новости.
«Нужно начинать готовить кандидата в президенты. Если выборы будут, что пока неизвестно, но наша партия должна работать исходя из того, что они будут», — сказал Явлинский на заседании партийного бюро.
Он призвал искать новых людей. «Все мои возможности исчерпаны — вот, ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партиями и перед обществом выступают. Я готов вместе с ними ездить, представлять их», — добавил политик.
Явлинский участвовал в президентских выборах трижды: в 1996 году он получил 7,34 процента, в 2000-м — 5,8 процентов, а в 2018 — 1 процент. В 2012 году политик также хотел баллотироваться в президенты, однако к выборам допущен не был.
Партия «Яблоко» в 1993—2007 годах имела небольшую фракцию в Государственной думе. В 2011 году партии удалось получить право на государственное финансирование, однако по итогам выборов 2016 года она это право потеряла. Действующий председатель «Яблока»: Эмилия Слабунова.
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