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Российское посольство приветствует новости об улучшении здоровья Скрипалей
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Российское посольство приветствует новости об улучшении здоровья Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Представитель посольства России в Великобритании приветствовал новости об улучшении здоровья Сергея и Юлии Скрипалей.
"Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией, мы желаем им поправиться как можно скорее", — сообщил РИА Новости представитель диппредставительства. По его словам, в посольстве надеются, что поправившись пациенты смогут дать следствию дополнительную информацию, необходимую для раскрытия преступления.
"Мы уверены, что объективный анализ покажет, что обвинения против России со стороны британского правительства — пусты и беспочвенны", — добавил дипломат.
Ранее представитель больницы в Солсбери, где находятся Скрипали, сообщила, что здоровье пациентов улучшается.
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