Российское посольство приветствует новости об улучшении здоровья Скрипалей

"Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией, мы желаем им поправиться как можно скорее", — сообщил РИА Новости представитель диппредставительства. По его словам, в посольстве надеются, что поправившись пациенты смогут дать следствию дополнительную информацию, необходимую для раскрытия преступления.

"Мы уверены, что объективный анализ покажет, что обвинения против России со стороны британского правительства — пусты и беспочвенны", — добавил дипломат.

Ранее представитель больницы в Солсбери, где находятся Скрипали, сообщила, что здоровье пациентов улучшается.