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Посольство России в Британии обрадовалось улучшению здоровья Скрипалей
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Посольство России в Британии обрадовалось улучшению здоровья Скрипалей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал информацию об улучшении здоровья Сергея и Юлии Скрипаль, передает РИА «Новости».
"Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее", — сказал он.
Как отмечается, в российской дипмиссии надеются, что Скрипали смогут дать следствию информацию, которая поможет раскрыть преступление и доказать беспочвенность обвинений в адрес России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом влияние Кремля на Викторию Скрипаль. Захарова также назвала ситуацию вокруг оформления визы Виктории Скрипаль полным безобразием.
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