Посольство России в Британии обрадовалось улучшению здоровья Скрипалей

"Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее", — сказал он.

Как отмечается, в российской дипмиссии надеются, что Скрипали смогут дать следствию информацию, которая поможет раскрыть преступление и доказать беспочвенность обвинений в адрес России.