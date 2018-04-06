Ещё
Сергей Скрипаль начал стремительно поправляться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Скрипаль начал стремительно поправляться 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Об этом пишет "Ридус".
Его состояние уже не критическое, отметили врачи.
4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в городке Солсбери. Позднее Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок» российские спецслужбы.
Москва отрицает причастность к инциденту.
Накануне, 5 апреля, Юлия Скрипаль сообщила, что пришла в себя после отравления. По ее словам, она очнулась более недели назад и с каждым днем ей становится лучше. Также Скрипаль попросила «уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи» в период выздоровления.
ТВ Центр: последние новости
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Макрона Захарова озаботилась судьбой домашних животных Скрипаля Путин вручил премии молодым деятелям культуры
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов193
США ввели санкции против российских бизнесменов214
На Украине угрожают взорвать Крымский мост350
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Малышева оправдалась за скандал с собаками639
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение