Сергей Скрипаль начал стремительно поправляться

Его состояние уже не критическое, отметили врачи.

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в городке Солсбери. Позднее Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок» российские спецслужбы.

Москва отрицает причастность к инциденту.

Накануне, 5 апреля, Юлия Скрипаль сообщила, что пришла в себя после отравления. По ее словам, она очнулась более недели назад и с каждым днем ей становится лучше. Также Скрипаль попросила «уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи» в период выздоровления.