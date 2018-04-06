СМИ: Скрипаль больше не находится в критическом состоянии 

Экс-офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии после отравления в начале марта, сообщает Sky News со ссылкой на сотрудников больницы в Солсбери, где находится Скрипаль.
Как рассказала главврач больницы Кристин Бланшард, лечение Скрипаля начало давать результаты, и его состояние «быстро улучшается».
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Ранее сообщалось, что Юлия пошла на поправку и уже начала самостоятельно есть и пить в больнице.