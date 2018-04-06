Депутат ГД прокомментировал введение новых санкций США против России

"Никак особо не повлияют. У нас достаточный рынок по оборонно-промышленному комплексу, рассчитанный на внешние страны, на другие государства, который достаточен для того, чтобы экспортировать наше оружие", — сказал Швыткин РИА Новости.