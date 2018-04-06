Депутат ГД прокомментировал введение новых санкций США против России 

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новые санкции США против "Рособоронэкспорта" не окажут никакого влияния, у России достаточный рынок по оборонно-промышленному комплексу, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Никак особо не повлияют. У нас достаточный рынок по оборонно-промышленному комплексу, рассчитанный на внешние страны, на другие государства, который достаточен для того, чтобы экспортировать наше оружие", — сказал Швыткин РИА Новости.
В пятницу минфин США сообщил, что «Рособоронэкспорт» внесен в список санкций по Сирии.