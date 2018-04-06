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В Госдуме рассказали, кому выгодны санкции США
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В Госдуме рассказали, кому выгодны санкции США против России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкции США носят политический и финансовый характер, они преследуют цель лоббировать интересы американского ОПК, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
В пятницу минфин США сообщил, что "Рособоронэкспорт" внесен в список американских санкций по Сирии.
"Санкции явно носят политический характер с одной стороны, а с другой стороны — чисто финансовый характер, лоббирование своего оборонно-промышленного комплекса США" — сказал Швыткин РИА Новости.
Депутат также не исключил, что в Москве будут "вынашиваться" ответные меры.
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