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В Госдуме рассказали, кому выгодны санкции США против России
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В Госдуме рассказали, кому выгодны санкции США против России 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Санкции США носят политический и финансовый характер, они преследуют цель лоббировать интересы американского ОПК, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
В пятницу минфин США сообщил, что "Рособоронэкспорт" внесен в список американских санкций по Сирии.
"Санкции явно носят политический характер с одной стороны, а с другой стороны — чисто финансовый характер, лоббирование своего оборонно-промышленного комплекса США" — сказал Швыткин РИА Новости.
Депутат также не исключил, что в Москве будут «вынашиваться» ответные меры.
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