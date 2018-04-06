В Госдуме рассказали, кому выгодны санкции США против России

"Санкции явно носят политический характер с одной стороны, а с другой стороны — чисто финансовый характер, лоббирование своего оборонно-промышленного комплекса США" — сказал Швыткин РИА Новости.

Депутат также не исключил, что в Москве будут «вынашиваться» ответные меры.