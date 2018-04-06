Косачев продолжит критиковать внешнюю политику США

Косачев пообещал продолжить критиковать внешнюю политику США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не удивлен, что попал в санкционный список США , и пообещал и дальше критиковать внешнюю политику Вашингтона, сами санкции он охарактеризовал как "путь в никуда".

"Очередной ни чем не обоснованный, недружественный и бессмысленный шаг. Попытка инструментарием (санкциями) оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность своих действий в отношении России ", — сказал сенатор РИА Новости

"Путь в никуда, Россию этим не напугать и тем более не сломить", — подчеркнул Косачев.

Парламентарий отметил, что не удивлен внесением его имени в санкционные списки. "В отношении меня — удивлен только тому, что это не произошло раньше. Никогда не скрывал своего критичного отношения к нынешней внешней политике США, не изменю своей позиции и впредь", — заключил он.