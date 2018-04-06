Косачев продолжит критиковать внешнюю политику США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев не удивлен, что попал в санкционный список США, и пообещал и дальше критиковать внешнюю политику Вашингтона, сами санкции он охарактеризовал как "путь в никуда".
США внесли в пятницу в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Скоч, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко.
"Очередной ни чем не обоснованный, недружественный и бессмысленный шаг. Попытка инструментарием (санкциями) оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность своих действий в отношении России", — сказал сенатор РИА Новости.
"Путь в никуда, Россию этим не напугать и тем более не сломить", — подчеркнул Косачев.
Парламентарий отметил, что не удивлен внесением его имени в санкционные списки. "В отношении меня — удивлен только тому, что это не произошло раньше. Никогда не скрывал своего критичного отношения к нынешней внешней политике США, не изменю своей позиции и впредь", — заключил он.