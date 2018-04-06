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Сергей Скрипаль быстро идет на поправку, сообщили в больнице
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Сергей Скрипаль быстро идет на поправку, сообщили в больнице 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Бывший офицер ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль быстро поправляется, сообщила в пятницу представитель больницы в британском Солсбери Кристина Бланшард.
"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, его состояние более не критическое", — процитировали РИА Новости Бланшард в пресс-службе клиники. По словам представителя больницы, других подробностей она пока сообщить не может.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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