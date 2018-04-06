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Лавров ответил на вопрос о Белоруссии и Беларуси
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Лавров ответил на вопрос о Белоруссии и Беларуси 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД СНГ в Минске ответил на вопрос местных журналистов о том, как он произносит название белорусского государства.
«Мы, как неоднократно подчёркивал президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, говорим на одном языке. Я думаю, мы понимаем друг друга, когда называем страну так, как просто удобно в данный момент», — сказал он.
Он также добавил, что многие из его белорусских друзей говорят Белоруссия, а многие россияне говорят Беларусь.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, какую формулировку использует он, Лавров сказал: «То так, то так».
RT на русском: последние новости
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