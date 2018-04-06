Лавров ответил на вопрос о Белоруссии и Беларуси

«Мы, как неоднократно подчёркивал президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, говорим на одном языке. Я думаю, мы понимаем друг друга, когда называем страну так, как просто удобно в данный момент», — сказал он.

Он также добавил, что многие из его белорусских друзей говорят Белоруссия, а многие россияне говорят Беларусь.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какую формулировку использует он, Лавров сказал: «То так, то так».