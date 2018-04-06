Российские силовики попали под санкции США 

США ввели санкции против высокопоставленных чиновников российских силовых структур. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина.
В новом санкционном списке оказались министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин, глава Совета безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.
Кроме того, санкции введены в отношении бывших сотрудников силовых структур: директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова, который с 2007-го по 2016 год возглавлявшего Службу внешней разведки, полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова, который в 2000-2006 годах был генеральным прокурором РФ, и помощника президента Евгения Школова, занимавшего должность заместителя министра внутренних дел в 2006-2011 годах.
Как отмечает Lenta.ru, имена Патрушева, Колокольцева, Школова, Золотова и Устинова звучали в так называемом «кремлевском докладе» — списке лиц, против которых США планируют ввести санкции. Валиулин и Фрадков в этом списке не упоминались. «Кремлевский доклад» был опубликован Минфином США 30 января этого года. В него вошли более 200 человек, в частности, почти весь состав правительства РФ, члены администрации президента и крупные российские предприниматели.