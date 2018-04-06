Сергей Скрипаль начал выздоравливать

Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля улучшилось и более не является критическим. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Кристины Бланшард, директора по медицинской части госпиталя в английском Солсбери.

"Он хорошо реагирует на лечение, быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", — отметила британский врач.

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание еще неделю назад, однако до сих пор неизвестно, когда она будет выписана из больницы.