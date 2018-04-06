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Сергей Скрипаль начал выздоравливать
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Сергей Скрипаль начал выздоравливать 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля улучшилось и более не является критическим. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Кристины Бланшард, директора по медицинской части госпиталя в английском Солсбери.
"Он хорошо реагирует на лечение, быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", — отметила британский врач.
Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание еще неделю назад, однако до сих пор неизвестно, когда она будет выписана из больницы.
Напомним, что в инцидент с покушением на Скрипалей британская сторона обвинила Москву и, не представив тому никаких доказательств, приняла решение о высылке российских дипломатов. «Примеру» Соединенного Королевства последовал ряд других стран. Россия, категорически отрицающая свою причастность к происшедшему, предприняла ответные меры.
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