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Граница России должна быть открыта для тех, кто идет с добром, заявил Путин
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Граница России должна быть открыта для тех, кто идет с добром, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
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Путин уволил одиннадцать генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК Путин рассказал, что делает россиян особенными Пушков указал на просчет США в соперничестве с Китаем
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