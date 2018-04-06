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Лавров: Россия находится в контакте с Украиной в связи с задержанием судна «Норд»
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Лавров: Россия находится в контакте с Украиной в связи с задержанием судна «Норд» 

ТАСС 50 минут назад
МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. МИД РФ находится в контакте с украинской стороной в связи с задержанием судна «Норд». Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Контакт идет. Об этом регулярно информируют и наши пограничники, и МИД, — сказал Лавров в столице Белоруссии, где он находится для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. — Вся эта информация официально распространяется"
Государственная погранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», что влечет штраф или административный арест до 15 суток.
Капитану судна инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
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