Лавров рассказал пословицу про русский народ

"Я могу сказать только то, что с этим жить дальше мы не хотим. Но если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет, что я была во всем и везде неправа, и поэтому простите меня грешную и я теперь буду по вашим правилам играть. Ну, если у них такие расчеты по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России. А как жить дальше?", — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что у России "все-таки есть тысячелетняя история, есть целый ряд пословиц, которые русский народ выстрадал на протяжении этой великой истории".

"В том числе и такая, относительно новая пословица — "Не в силе Бог, а в правде". Это сказал Александр Невский, и это было не так давно отображено в одном из художественных произведений. Думаю, это в полной мере отражает то, чем русский народ руководствуется, чем руководствуются все народы Российской Федерации", — сказал он.

Данное заявление Лавров сделал по итогам заседания СМИД СНГ в Минске