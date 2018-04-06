В СНГ поддержали требование РФ расследовать «дело Скрипаля» в рамках ОЗХО

"Что касается заседания, то все участники поддержали позицию, которая была изложена в совместном заявлении стран ОДКБ на состоявшемся позавчера заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия", — сказал он.

Министр напомнил, что «заявление никакой политизации не содержит, оно нацелено на то, чтобы призвать всех, кто хочет разобраться в инциденте в Солсбери, к тому, чтобы профессионально, конкретно работать на основе конвенции о запрещении химического оружия».