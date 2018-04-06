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В СНГ поддержали требование РФ расследовать «дело Скрипаля» в рамках ОЗХО
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В СНГ поддержали требование РФ расследовать «дело Скрипаля» в рамках ОЗХО 

РИА Новости 54 минуты назад
МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Все участники СМИД СНГ поддержали требования работать над расследованием инцидента в Солсбери в рамках ОЗХО, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается заседания, то все участники поддержали позицию, которая была изложена в совместном заявлении стран ОДКБ на состоявшемся позавчера заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия", — сказал он.
Министр напомнил, что «заявление никакой политизации не содержит, оно нацелено на то, чтобы призвать всех, кто хочет разобраться в инциденте в Солсбери, к тому, чтобы профессионально, конкретно работать на основе конвенции о запрещении химического оружия».
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
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