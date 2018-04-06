Лавров раскритиковал Украину за нежелание сотрудничать в рамках СНГ

"То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, — это факт", — сказал он журналистам в Минске.

По его словам, все остальные страны Содружества заинтересованы в том, чтобы Украина сотрудничала с соседними государствами по двусторонним каналам и в рамках СНГ.

"Я думаю, что в Киеве эту позицию хорошо знают. Но, видимо, они заняты чем-то более важным по их представлению, нежели забота о развитии собственной экономики, социальной сферы и интересы своих граждан", — отметил Лавров.

Комментируя заявления Украины о намерении выйти из СНГ, российский министр заявил, что «вопрос в Киев надо адресовать».