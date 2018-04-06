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Лавров раскритиковал Украину за нежелание сотрудничать в рамках СНГ
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Лавров раскритиковал Украину за нежелание сотрудничать в рамках СНГ 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Киеву невыгодно игнорировать сотрудничество в рамках СНГ, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, — это факт", — сказал он журналистам в Минске.
По его словам, все остальные страны Содружества заинтересованы в том, чтобы Украина сотрудничала с соседними государствами по двусторонним каналам и в рамках СНГ.
"Я думаю, что в Киеве эту позицию хорошо знают. Но, видимо, они заняты чем-то более важным по их представлению, нежели забота о развитии собственной экономики, социальной сферы и интересы своих граждан", — отметил Лавров.
Комментируя заявления Украины о намерении выйти из СНГ, российский министр заявил, что «вопрос в Киев надо адресовать».
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