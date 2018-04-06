Опомнились. Украина хочет отправить в Ростов новых консулов вместо отозванных в марте

Власти Украины хотят, чтобы им разрешили прислать в донскую столицу новых консулов. Прежние отправились на родину в конце марта после того, как с Украины выслали 13 российских консулов.

Как передает информагентство «Униан», 5 из 13 украинских дипломатов работали в Ростове.

— Мы будем подавать свои предложения о том, чтобы послать своих консулов в Ростов-на-Дону. У нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в этом городе, — сказала в эфире Пятого канала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер добавила, что в Киеве оценят возможность приезда в страну новых дипломатов из России