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Опомнились. Украина хочет отправить в Ростов новых консулов вместо отозванных в марте
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Опомнились. Украина хочет отправить в Ростов новых консулов вместо отозванных в марте 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Власти Украины хотят, чтобы им разрешили прислать в донскую столицу новых консулов. Прежние отправились на родину в конце марта после того, как с Украины выслали 13 российских консулов.
Как передает информагентство «Униан», 5 из 13 украинских дипломатов работали в Ростове.
— Мы будем подавать свои предложения о том, чтобы послать своих консулов в Ростов-на-Дону. У нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в этом городе, — сказала в эфире Пятого канала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер добавила, что в Киеве оценят возможность приезда в страну новых дипломатов из России.
В марте Киев выслал российских дипломатов, решив таким образом выразить солидарность с Великобританией, которая тоже выслала российских дипломатов после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ Россия отправила домой украинских дипломатов.
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