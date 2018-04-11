Володин призвал зеркально ответить США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом принять ответные меры в отношении США за введение санкций против российских компаний.
"Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США, которую они к нам импортируют", — заявил он в среду, выступая от фракции "Единая Россия" при обсуждении отчета правительства РФ в Государственной думе.