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Sky: двоюродная сестра Юлии Скрипаль уверена в том, что не получит британскую визу
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Sky: двоюродная сестра Юлии Скрипаль уверена в том, что не получит британскую визу 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Двоюродная сестра пострадавшей в английском Солсбери россиянки Юлии Скрипаль Виктория выразила уверенность в том, что посольство Великобритании в России не выдаст ей визу для посещения своей родственницы. Об этом в пятницу Виктория Скрипаль сообщила телеканалу Sky News.
Виктория заявила, что подала документы на получение британской визы. При этом сотрудники посольства Великобритании в Москве сказали ей, что теперь британские власти должны решить, впускать ее на территорию Соединенного Королевства или нет. Она также сказала, что «почти уверена» в том, что ей не выдадут визу, поскольку думает, что Лондон не хочет, чтобы она приезжала.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
ТАСС: последние новости
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