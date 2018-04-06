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Медведев назвал сильную сторону в работе «Единой России»
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Медведев назвал сильную сторону в работе «Единой России» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Идеального законотворчества не бывает, работа над ошибками является сильной стороной в деятельности «Единой России», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенном заседании фракции.
«Очевидно, что идеального законотворчества не бывает, все мы допускаем те или иные ошибки, и в правительстве они возникают при подготовке законопроектов и, естественно, Государственная дума, наверное, не всегда идеально какие-то может элементы законотворчества отследить», — сказал Медведев, подчеркнув, что самое главное — открытый диалог.
«Я считаю сильной стороной нашего сотрудничества в последний год, особенно уже с Государственной думой нынешнего созыва, что эта работа над ошибками проходила регулярно», — приводит его слова РИА «Новости».
Медведев призвал «довести до конца» работу над всем законотворческим массивом.
Он напомнил о своих словах, которые произносил, выступая с отчетами в Госдуме, о том, «что такого сложения негативных факторов для страны в истории нашего государства не было очень давно». И тем не менее российским властям удалось «на фоне введения тотальных санкций и трудных макроэкономических условий, в том числе драматического снижения цены на нефть, консолидировать работу и принять очень важные решения». По его словам, эти решения были поддержаны народом, о чем свидетельствует победа Владимира Путина на президентских выборах.
«Да, мы смогли в целом даже в самых сложных условиях сохранить нормальную социальную обстановку в стране, — сказал Медведев. — Но очень многого еще не сделано, это наша с вами, уважаемые коллеги, уважаемые товарищи по партии, общая задача на ближайшее будущее».
Медведев также предупредил депутатов, что предстоящий отчет о деятельности правительства в Госдуме не будет коротким. Выступление Медведева в нижней палате парламента с ежегодным отчетом о работе кабмина запланировано на 11 апреля.
В конце января сообщалось, что руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля».
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