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Скрипаль отказалась от помощи русского консула
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Скрипаль отказалась от помощи русского консула 

Ридус 34 минуты назад
Юлия Скрипаль пока что не стала принимать помощь от российских консулов, сообщил в срочной ноте британский МИД. В британском дипведомстве отметили, что она получила предложение российской стороны и в состоянии сама решить, принимать его или нет.
Ранее МИД Великобритании проинформировал российское посольство в Лондоне о состоянии здоровья Юлии Скрипаль. Посольство в свою очередь предложило предоставить ей консульский доступ. Дипломаты сообщили имена и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые готовы с ней встретиться.
В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии ФАН заявил, что фактически Юлия Скрипаль удерживается Великобританией.
В четверг, 5 апреля, выздоравливающая Юлия Скрипаль позвонила из больницы в Москву своей двоюродной сестре. Кроме того, Скотленд-Ярд опубликовал заявление Юлии. Девушка отметила, что пришла в сознание неделю назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Она поблагодарила персонал больницы в Солсбери за заботу и профессионализм.
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