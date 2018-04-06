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Экс-глава ОЗХО считает поспешным вывод Британии по делу Скрипаля
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Экс-глава ОЗХО считает поспешным вывод Британии по делу Скрипаля 

RT на русском 32 минуты назад
Бывший генеральный директор Организации по запрещению оружия (ОЗХО) Хосе Бустани в интервью RT заявил, что удивлён скорыми выводами Лондона относительно отравления в Солсбери.
«Я считаю, что решение, принятое Великобританией, было поспешным. Невозможно за сутки понять тип яда, который был использован, и его происхождение. Почему они в срочном порядке не обратились в ОЗХО? И почему ОЗХО сама не предприняла действий, ведь это задача организации — в срочном порядке идентифицировать, проанализировать… взять образцы», — сказал он.
Он подчеркнул, что был удивлён, увидев настолько быстро Британия приняла решение относительно того, что за вещество было применено в Солсбери и откуда оно появилось.
Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя отметил, что британская сторона ведёт «пропагандистскую войну без правил» против России.
4 апреля исполнительный совет ОЗХО отклонил предложение России, Ирана и Китая о расследовании дела об отравлении в Солсбери.
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