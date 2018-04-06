Экс-глава ОЗХО считает поспешным вывод Британии по делу Скрипаля

Бывший генеральный директор Организации по запрещению оружия ( ОЗХО ) Хосе Бустани в интервью RT заявил, что удивлён скорыми выводами Лондона относительно отравления в Солсбери.

«Я считаю, что решение, принятое Великобританией , было поспешным. Невозможно за сутки понять тип яда, который был использован, и его происхождение. Почему они в срочном порядке не обратились в ОЗХО? И почему ОЗХО сама не предприняла действий, ведь это задача организации — в срочном порядке идентифицировать, проанализировать… взять образцы», — сказал он.

Он подчеркнул, что был удивлён, увидев настолько быстро Британия приняла решение относительно того, что за вещество было применено в Солсбери и откуда оно появилось.