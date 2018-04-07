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Экс-глава ОЗХО назвал поспешными выводы Британии в деле Скрипалей
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Экс-глава ОЗХО назвал поспешными выводы Британии в деле Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Первый генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Жосе Бустани в интервью RT назвал поспешными выводы британского руководства об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
"Невозможно за сутки определить тип использованного яда и его происхождения", — заявил он.
По его словам, вызывает вопросы и тот факт, что Лондон не обратился за помощью в ОЗХО, и что сама организация никак не отреагировала на случившееся.
"Вокруг инцидента с применением яда в Солсбери остается множество вопросов. Например, как ограничить действие вещества, чтобы оно распространилось только на двух человек. Если на самом деле был использован «Новичок», как заявила Великобритания, то он не мог не затронуть даже самих отравителей, поскольку его радиус поражения очень широк", — добавил Бустани.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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