Экс-глава ОЗХО назвал поспешными выводы Британии в деле Скрипалей

"Невозможно за сутки определить тип использованного яда и его происхождения", — заявил он.

По его словам, вызывает вопросы и тот факт, что Лондон не обратился за помощью в ОЗХО, и что сама организация никак не отреагировала на случившееся.

"Вокруг инцидента с применением яда в Солсбери остается множество вопросов. Например, как ограничить действие вещества, чтобы оно распространилось только на двух человек. Если на самом деле был использован «Новичок», как заявила Великобритания , то он не мог не затронуть даже самих отравителей, поскольку его радиус поражения очень широк", — добавил Бустани.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.