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Захарова прокомментировала информацию о гибели животных Скрипаля
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Захарова прокомментировала информацию о гибели животных Скрипаля 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мария Захарова напомнила, что опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках.
Домашние животные Сергея Скрипаля, которые по каким-то причинам остались в его доме после обысков, могли стать уликами и пролить свет на расследование «дела Скрипалей». Однако информацию о них британские СМИ долго скрывали. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что «морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома».
«То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!», — написала Захарова.
Захарова также отметила странность того факта, что кота Скрипаля доставили в лабораторию Портон-Даун и усыпили, отметив немаловажность антигуманность такого поступка.
Она отметила, что, «по данным СМИ, и морских свинок, и кота кремировали», то есть уничтожили важные улики. При этом Захарова напомнила о ставшей ранее известной информации о том, что опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках.
Ранее британская газета Mirror написала, что две морские свинки, принадлежавшие британскому шпиону Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери, были найдены мертвыми при обследовании дома.
В британском Солсбери 4 марта были найдены без сознания британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», и к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
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