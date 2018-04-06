Захарова прокомментировала информацию о гибели животных Скрипаля

Мария Захарова напомнила, что опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках.

Домашние животные Сергея Скрипаля , которые по каким-то причинам остались в его доме после обысков, могли стать уликами и пролить свет на расследование «дела Скрипалей». Однако информацию о них британские СМИ долго скрывали. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что «морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома».

«То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!», — написала Захарова.

Захарова также отметила странность того факта, что кота Скрипаля доставили в лабораторию Портон-Даун и усыпили, отметив немаловажность антигуманность такого поступка.

Она отметила, что, «по данным СМИ, и морских свинок, и кота кремировали», то есть уничтожили важные улики. При этом Захарова напомнила о ставшей ранее известной информации о том, что опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках.

Ранее британская газета Mirror написала, что две морские свинки, принадлежавшие британскому шпиону Сергею Скрипалю, отравленному в Солсбери, были найдены мертвыми при обследовании дома.