Больше 60% немцев беспокоит обострение отношений с Россией, показал опрос

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Обострение отношений между Россией и западными странами из-за «дела Скрипаля» беспокоит 61% немцев, свидетельствуют данные опроса, подготовленного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

По данным опроса, 38% немцев мало или вовсе не обеспокоены таким развитием событий. При этом 91% опрошенных считают, что Россия должна прикладывать больше усилий к диалогу с западными странами, 86% высказали мнение, что над улучшением отношений должен лучше работать Запад.

Более 70% опрошенных согласились с высказыванием, что для российского президента Владимира Путина оправданы любые средства для продвижения интересов РФ, 24% не согласны с таким мнением.

Опрос проводился по телефону среди 1003 человек 3 и 4 апреля. Статистическая погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.