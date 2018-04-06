Ещё
Больше 60% немцев беспокоит обострение отношений с Россией, показал опрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 60% немцев беспокоит обострение отношений с Россией, показал опрос 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обострение отношений между Россией и западными странами из-за «дела Скрипаля» беспокоит 61% немцев, свидетельствуют данные опроса, подготовленного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
По данным опроса, 38% немцев мало или вовсе не обеспокоены таким развитием событий. При этом 91% опрошенных считают, что Россия должна прикладывать больше усилий к диалогу с западными странами, 86% высказали мнение, что над улучшением отношений должен лучше работать Запад.
Более 70% опрошенных согласились с высказыванием, что для российского президента Владимира Путина оправданы любые средства для продвижения интересов РФ, 24% не согласны с таким мнением.
Опрос проводился по телефону среди 1003 человек 3 и 4 апреля. Статистическая погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Россия запросила сведения о состоянии домашних животных Скрипаля "Дело Скрипаля" отравляет отношения России и Евросоюза, заявил Чижов Аксенов объяснил действия Киева против моряков "Норда" психологией трусов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост71
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ158
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая249
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение