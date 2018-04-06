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Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
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В Кремле готовы искать замену Telegram 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России и Telegram пока «не нашли консенсус». Об этом сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что в Кремле пользуются мессенджером, в том числе и для общения с журналистами.
«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. <…> Но закон есть закон», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков сказал, что, если законодательство не будет соблюдено, к Telegram применят «соответствующие меры», а в Кремле займутся поисками альтернативного мессенджера.
"Мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям", — отметил Песков.
Роскомнадзор 6 апреля подал в Таганский районный суд Москвы иск об ограничении доступа к информационным ресурсам мессенджера Telegram в России. По словам представителей ведомства, в ФСБ сочли, что мессенджер не выполнил «обязанности организатора распространения информации». Спецслужба требовала предоставить ключи шифрования Telegram.
Юрист Павел Чиков, представляющий интересы мессенджера, заявил, что в Telegram подготовят и опубликуют возражения на иск. По его словам, позиция Telegram не изменилась: требования ФСБ представители мессенджера считают «неконституционными» и «технически и юридически неисполнимыми».
20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» и дал мессенджеру 15 дней на передачу необходимых данных ФСБ. Предупреждение было первым этапом процедуры блокировки в России. Когда срок истек, Роскомнадзор смог обратиться в суд для блокировки Telegram.
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