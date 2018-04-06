Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств поговорили по телефону по инициативе французского лидера.

В ходе разговора Путин рассказал главе Пятой республики о договоренностях, которых достиг на встрече с лидерами Ирана Турции 4 апреля, а именно о дальнейшей работе по обеспечению долгосрочной нормализации положения Сирии, укрепления ее единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Также российский лидер обратил внимание коллеги на ситуацию в Восточной Гуте — «беспрецедентную» операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков.