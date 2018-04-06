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Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Макроном
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Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Макроном 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств поговорили по телефону по инициативе французского лидера.
В ходе разговора Путин рассказал главе Пятой республики о договоренностях, которых достиг на встрече с лидерами Ирана и Турции 4 апреля, а именно о дальнейшей работе по обеспечению долгосрочной нормализации положения Сирии, укрепления ее единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Также российский лидер обратил внимание коллеги на ситуацию в Восточной Гуте — «беспрецедентную» операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков.
Кроме того, Путин и Макрон обсудили актуальные вопросы отношений России и Франции, однако пресс-служба не уточнила, какие именно.
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