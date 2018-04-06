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Дворкович: компании РФ готовят свои предложения по ответным мерам в отношении США
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Дворкович: компании РФ готовят свои предложения по ответным мерам в отношении США 

ТАСС 26 минут назад
Компании РФ готовят свои предложения по ответным мерам в отношении США, правительство будет их обсуждать во второй половине апреля — Дворкович.
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