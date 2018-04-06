Ещё
Хэйли: РФ — недруг, США еще много сделают против нее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хэйли: РФ — недруг, США еще много сделают против нее 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». России не суждено быть другом США. «Вы еще не видели конца того, что эта администрация готовится делать в отношении России», — заявила постпред США при ООН Никки Хэйли.
Никки Хэйли
"В этой стране (в США — ред.) идут политически дебаты по поводу того, является ли Россия нашим другом или нет. Это, на самом деле, неверная постановка вопроса, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы не хотим работать с ними. Мы работаем там, где нам это нужно", — отметила Хэйли, упомянув взаимодействие России и США по Афганистану и Африке. Хэйли призвала обращать внимание на действия администрации США в отношении России, а не на риторику официальных лиц. «Этот президент (Дональд Трамп — ред.) сделал больше против России, чем какой-либо другой со времен Рональда Рейгана», — подчеркнула Хэйли, сообщает «Интерфакс». Хэйли упомянула высылку 60 российских дипломатов, поставки вооружений Украине, удар по сирийской военной базе в 2017 г., наращивание оборонной мощи США и усиление роли американского энергетического сектора.
Вести.Ru: последние новости
Происхождение "Новичка": теперь Шиханы Похищенного Украиной российского капитана из больницы отправили в СИЗО Кремль считает, что в России нет олигархов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост53
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ166
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая273
Поплавская сорвала шоу на НТВ86
В Москву придет аномальное потепление15
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение