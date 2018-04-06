Хэйли: РФ — недруг, США еще много сделают против нее

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». России не суждено быть другом США. «Вы еще не видели конца того, что эта администрация готовится делать в отношении России», — заявила постпред США при ООН Никки Хэйли.

Никки Хэйли

"В этой стране (в США — ред.) идут политически дебаты по поводу того, является ли Россия нашим другом или нет. Это, на самом деле, неверная постановка вопроса, потому что Россия никогда не будет нашим другом. Но это не означает, что мы не хотим работать с ними. Мы работаем там, где нам это нужно", — отметила Хэйли, упомянув взаимодействие России и США по Афганистану и Африке. Хэйли призвала обращать внимание на действия администрации США в отношении России, а не на риторику официальных лиц. «Этот президент (Дональд Трамп — ред.) сделал больше против России, чем какой-либо другой со времен Рональда Рейгана», — подчеркнула Хэйли, сообщает «Интерфакс». Хэйли упомянула высылку 60 российских дипломатов, поставки вооружений Украине, удар по сирийской военной базе в 2017 г., наращивание оборонной мощи США и усиление роли американского энергетического сектора.