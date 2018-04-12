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Запад и Россия не вступили в холодную войну, считает бельгийский эксперт
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Запад и Россия не вступили в холодную войну, считает бельгийский эксперт 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
БРЮССЕЛЬ, 12 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Запад и Россия не находятся в состоянии холодной войны, считает эксперт по международным отношениям, президент Института политических наук Лувен-Европа Мишель Льежуа.
"Это очень похоже на холодную войну, поскольку налицо межблоковая конфронтация, но это не холодная война по целому ряду причин", — сказал он в четверг в эфире телерадиокомпании RTBF.
По словам Льежуа, интересы Запада и РФ совпадают по ряду важных досье.
"Совет безопасности ООН не смог принять решение по Украине и не может решать по Сирии, но он принимает решения по целому ряду других досье. Посмотрите на число резолюций, которые принимаются Совбезом, — их десятки. Напомню, что в эпоху холодной войны были годы, когда принималось всего три-четыре резолюции, потому что Совбез был полностью блокирован", — указал эксперт.
Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут «хорошими, новыми и „умными“.
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