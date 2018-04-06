Госдума: в России нет лабораторий по производству химического оружия

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что на территории РФ нет лабораторий по производству химоружия, Россия выполнила все обязательства по его уничтожению. Об этом сообщило РИА «Новости».

Британские спецслужбы, согласно публикациям в газете The Times , обнаружили в России место, где был произведен «Новичок». Якобы поражающий нервно‐паралитический газ создали в химической лаборатории города Шиханы в Саратовской области

Никаких у нас, ни открытых, ни закрытых, ни тайных не существует лабораторий на территории страны. Это заявление явно носит бездоказательный характер, имеет под собой политическую подоплеку, чтобы хоть как-то тему отравления Скрипалей педалировать

— Юрий Швыткин.

Также Швыткин подчеркнул, что подобные утверждения ударяют по репутации ОЗХО , которая вынесла заключение о выполнении Россией обязательств по полному уничтожению запасов химоружия.

У нас есть заключение международной комиссии, что у нас на территории страны химическое оружие уничтожено. Я бы расценил это (заявление) не только как к нашей стране недоверие, но и к той миссии, которая подтвердила этот факт

— Юрий Швыткин.