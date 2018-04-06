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Депутат Госдумы исключил наличие лабораторий по производству химоружия в РФ
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Депутат Госдумы исключил наличие лабораторий по производству химоружия в РФ 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин сообщил, что Россия выполнила обязательства по уничтожению химоружия, поэтому каких-либо лабораторий по его производству в стране нет.
Швыткин напомнил, что исполнение Россией обязательств по разоружению подтвердила международная комиссия.
«У нас есть заключение международной комиссии, что у нас на территории страны химическое оружие уничтожено. Я бы расценил это (заявление) не только как к нашей стране недоверие, но и к той миссии, которая подтвердила этот факт», — цитирует РИА Новости слова Швыткина.
Спецслужбы Великобритании считают, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, было произведено в лаборатории в Саратовской области.
При этом в британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли определить происхождение вещества.
Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Британская сторона обвиняет в причастности к происшествию Россию. Власти РФ обвинения отвергают.
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