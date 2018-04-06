Депутат Госдумы исключил наличие лабораторий по производству химоружия в РФ

Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин сообщил, что Россия выполнила обязательства по уничтожению химоружия, поэтому каких-либо лабораторий по его производству в стране нет.

Швыткин напомнил, что исполнение Россией обязательств по разоружению подтвердила международная комиссия.

«У нас есть заключение международной комиссии, что у нас на территории страны химическое оружие уничтожено. Я бы расценил это (заявление) не только как к нашей стране недоверие, но и к той миссии, которая подтвердила этот факт», — цитирует РИА Новости слова Швыткина.

При этом в британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли определить происхождение вещества.