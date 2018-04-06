Хазин: Скрипаль разрабатывал фальшивые документы о связи Трампа с Россией

Хазин\: Скрипаль был разработчиком фальшивок о связи Трампа с Москвой

По словам эксперта, данная экономическая модель в настоящее время полностью себя исчерпала, и остается лишь назначить виновного в этом кризисе, например, Россию

"Из России пытаются сделать виновной. Я считаю, единственный правильный путь — разорвать дипломатические отношения до тех пор, пока публично не осудят на тюремное заключение Мэй, Джонсона и других организаторов всего это", — говорит Хазин.

Он подчеркивает, нет никаких оснований считать, что Скрипаль вообще был отравлен.