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Хазин: Скрипаль разрабатывал фальшивые документы о связи Трампа с Россией
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Хазин: Скрипаль разрабатывал фальшивые документы о связи Трампа с Россией 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Хазин\: Скрипаль был разработчиком фальшивок о связи Трампа с Москвой
По словам эксперта, данная экономическая модель в настоящее время полностью себя исчерпала, и остается лишь назначить виновного в этом кризисе, например, Россию.
"Из России пытаются сделать виновной. Я считаю, единственный правильный путь — разорвать дипломатические отношения до тех пор, пока публично не осудят на тюремное заключение Мэй, Джонсона и других организаторов всего это", — говорит Хазин.
Он подчеркивает, нет никаких оснований считать, что Скрипаль вообще был отравлен.
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