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Постпред России при ООН назвал дело Скрипалей мегапровокацией против Москвы
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Постпред России при ООН назвал дело Скрипалей мегапровокацией против Москвы 

Говорит Москва 1 час назад
Он не исключил, что к ситуации по обвинению России могут быть причастны спецслужбы ряда стран.
«В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, что этот же «неопровержимый» Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести, не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России», — сказал дипломат.
По словам Небензи, основная цель антироссийской кампании — дискредитировать Москву, обвинив её в применении негуманного оружия и в сокрытии арсеналов химического оружия.
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