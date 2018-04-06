Постпред России при ООН назвал дело Скрипалей мегапровокацией против Москвы

Он не исключил, что к ситуации по обвинению России могут быть причастны спецслужбы ряда стран.

«В качестве аргументированного доказательства вины России британский посол в Москве продемонстрировал своим коллегам шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист. Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely. Надо полагать, что этот же «неопровержимый» Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу , многие из которых, к чести, не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России», — сказал дипломат.

По словам Небензи, основная цель антироссийской кампании — дискредитировать Москву, обвинив её в применении негуманного оружия и в сокрытии арсеналов химического оружия.