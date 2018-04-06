Президент Боливии планирует посетить Россию в июне

Президент Боливии Эво Моралес планирует совершить поездку в Россию в июне, заявил посол страны в России Уго Вильярроэля, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

"Президент Эво Моралес будет в России в июне и, безусловно, будет добиваться того, чтобы президент такой мировой державы как Россия смог нас посетить при следующей возможности. Я считаю, что это одна из тем, которые будут прорабатываться, начиная с соответствующих протокольных моментов и приглашения, которое наш президент собирается передать своему российскому коллеге", — сказал Вильярроэля.

По его словам, в ходе визита могут обсуждаться такие темы, как открытие рынков, торговые соглашения, экспорт и агроиндустрия.

Ранее сообщалось, что Моралес поддержал Россию в вопросе высылки дипломатов.