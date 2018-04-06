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Президент Боливии планирует посетить Россию в июне
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Президент Боливии планирует посетить Россию в июне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Боливии Эво Моралес планирует совершить поездку в Россию в июне, заявил посол страны в России Уго Вильярроэля, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
"Президент Эво Моралес будет в России в июне и, безусловно, будет добиваться того, чтобы президент такой мировой державы как Россия смог нас посетить при следующей возможности. Я считаю, что это одна из тем, которые будут прорабатываться, начиная с соответствующих протокольных моментов и приглашения, которое наш президент собирается передать своему российскому коллеге", — сказал Вильярроэля.
По его словам, в ходе визита могут обсуждаться такие темы, как открытие рынков, торговые соглашения, экспорт и агроиндустрия.
Ранее сообщалось, что Моралес поддержал Россию в вопросе высылки дипломатов.
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