Полпред Бабич опроверг наличие ядовитых веществ в лаборатории в Шиханах

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", — цитирует Бабича "Интерфакс"

По словам Бабича, в Саратовской области существовал объект «Горный», в котором хранилось химическое оружие, но он находился не в Шиханах. «Горный» стал первым объектом, где ликвидировали химоружие, сообщил Бабич.

Газета The Times сообщила, что британская разведка пришла к выводу, что газ, которым были отравлены Скрипали в Солсбери, произведен на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы.