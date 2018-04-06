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Полпред Бабич опроверг наличие ядовитых веществ в лаборатории в Шиханах
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Полпред Бабич опроверг наличие ядовитых веществ в лаборатории в Шиханах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, ранее возглавлявший государственную комиссию по химическому разоружению, заявил, что в городе Шиханы Саратовской области никогда не производилось и не хранилось химическое оружие, в том числе вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Ранее об этом сообщали британские СМИ.
"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", — цитирует Бабича "Интерфакс".
По словам Бабича, в Саратовской области существовал объект «Горный», в котором хранилось химическое оружие, но он находился не в Шиханах. «Горный» стал первым объектом, где ликвидировали химоружие, сообщил Бабич.
Газета The Times сообщила, что британская разведка пришла к выводу, что газ, которым были отравлены Скрипали в Солсбери, произведен на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы.
Отравление бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии привело к дипломатическому скандалу. Великобритания заявила, что ядовитый газ произведен в России, и выслала из страны 23 российских дипломата. Россия отвергла все обвинения и ответила высылкой 23 британских дипломатов. Через несколько дней о решении выслать российских дипломатов объявили более двух десятков стран.
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