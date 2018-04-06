Прямые выборы в Екатеринбурге отменены официально

Глава Свердловской области подписал закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга.

В опубликованном документе отмечается, что закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

"Применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий главы муниципального образования "город Екатеринбург", избранного до дня вступления в силу настоящего закона", — говорится в документе.