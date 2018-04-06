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МИД Великобритании направил российскому посольству ноту о состоянии Юлии Скрипаль
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МИД Великобритании направил российскому посольству ноту о состоянии Юлии Скрипаль 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства.
«Мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», — заявил источник агентства.
В российской дипмиссии выразили надежду, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и даст ответ в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.
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