МИД Великобритании направил российскому посольству ноту о состоянии Юлии Скрипаль

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

«Мы получили срочную ноту МИД Великобритании . Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», — заявил источник агентства.

В российской дипмиссии выразили надежду, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и даст ответ в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.