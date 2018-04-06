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Аксенов призвал дать жесткий ответ Киеву
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Аксенов призвал дать жесткий ответ на задержание Украиной крымских моряков 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия должна жестко ответить Украине на задержание рыболовецкого судна с моряками из Керчи, заявил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.
"По моему личному мнению, ответ на агрессивные действия Киева в отношении наших моряков должен быть жестким. Нынешний украинский режим понимает только язык силы. Наше миролюбие они воспринимают как слабость", — написал глава региона в пятницу на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что представители украинской власти угрожают задерживать все суда, направляющиеся в порты Крыма или выходящие из них без согласования с Киевом.
"Если будут попытки перейти от слов к делу, нам есть, чем ответить. Уверен, что этот ответ навсегда отобьет у украинских пиратов желание заниматься своим преступным промыслом", — заявил Аксенов.
Вместе с тем, добавил он, Россия, "со своей стороны, придерживается норм международного права, двусторонних договоренностей по сотрудничеству в сфере рыболовства в Азовском море и призывает украинскую сторону поступать так же". "Захват российского судна еще раз подтверждает террористическую сущность киевского режима. Они вымещают свою злость на мирных и безоружных людях. Так поступают только слабые, подлые существа. Это психология трусов и предателей", — отметил глава Крыма.
Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Накануне, 4 апреля, адвокат капитана сообщил, что его подзащитному предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию". При этом он отметил, что "по этой статье содержания под стражей быть не может".
Аксенов подчеркнул, что экипаж судна — граждане Российской Федерации, "паспорта выданы им государственными органами РФ в российском Крыму" (ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что украинские власти требуют от крымчан признать гражданство Украины — прим. ТАСС). "Мы своих граждан не бросаем, держим ситуацию на контроле… Семьи мы поддерживаем, я вчера разговаривал с женой капитана. Продовольствие у экипажа есть, лекарственные препараты тоже есть — мы их подвозим. Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тыс. [рублей] семьям членов экипажа сейнера "Норд", — сообщил глава республики.
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