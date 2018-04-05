Посольство России запросило данные о состоянии домашних животных Скрипаля

Речь идет о двух кошках и двух морских свинках.

"Мы узнали от племянницы Скрипаля Виктории, что в доме господина Скрипаля жили две кошки и две морские свинки. У нас нет никакой информации об их местонахождении или состоянии, и обычно так хорошо информированные британские СМИ на этот счет молчат", — отметил пресс-секретарь посольства в Лондоне.

По его словам, знать о судьбе животных важно как с точки зрения права собственности Скрипаля, так и с точки зрения благополучия животных.