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Посольство России запросило данные о состоянии домашних животных Скрипаля
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Посольство России запросило данные о состоянии домашних животных Скрипаля 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Reuters
Посольство России в Лондоне официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
Речь идет о двух кошках и двух морских свинках.
"Мы узнали от племянницы Скрипаля Виктории, что в доме господина Скрипаля жили две кошки и две морские свинки. У нас нет никакой информации об их местонахождении или состоянии, и обычно так хорошо информированные британские СМИ на этот счет молчат", — отметил пресс-секретарь посольства в Лондоне.
По его словам, знать о судьбе животных важно как с точки зрения права собственности Скрипаля, так и с точки зрения благополучия животных.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил, что против отца и дочери Скрипалей был совершен теракт.
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