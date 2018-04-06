Британские СМИ назвали точное место, где был произведен «Новичок» 

По версии прессы, химическая лаборатория расположена в Саратовской области.
Предполагаемое место, где было произведено вещество, которым были отравлены бывший полковник Государственного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, назвали британские спецслужбы.
По информации газеты Times, химическая лаборатория расположена в Саратовской области. Уточняется, что речь идет о военном научно-исследовательском институте в городе Шиханы.
Данную информацию, по версии СМИ, Лондон представил на брифинге, чтобы доказать союзникам причастность России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, а также убедить их присоединиться к санкциям против России. По данным издания, по итогам заседания из 28 стран выслали 150 российских дипломатов.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В начале марта полиция Уилтшира сообщила о двух отравившихся неизвестным веществом, которые находятся в критическом состоянии. По информации СМИ, одним из пострадавших является 66-летний российский бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которыйполучилубежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, в том числе Анну Чапман.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила о причастности России к данному преступлению. Позже британские власти сообщили о прекращении всех двусторонних контактов с Россией, а также высылке из страны 23 российских дипломатов.
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