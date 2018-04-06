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В Совфеде готовы передать данные о лаборатории в Шиханах по делу Скрипаля
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В Совфеде готовы передать данные о лаборатории в Шиханах по делу Скрипаля 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.ru
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил о готовности российской стороны передать данные, необходимые для расследования дела об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, включая информацию о лаборатории в Шиханах, передает РИА «Новости».
"​В Шиханах Саратовской области действует лаборатория, которая совершенно никакого отношения к производству газа типа «Новичок» не имеет. Там ведутся совершенно иные работы, исследовательские", — сказал Бондарев.
Он также подчеркнул, что данная лаборатория является научно-исследовательским учреждением, которое занимается «изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки».
"Утверждение о том, что «Новичок» был создан там, выявляет невежество и некомпетентность заявителей", — отметил он.
Ранее британские разведслужбы заявили, что нервно-паралитический газ «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены Скрипаль и его дочь, производился в населенном пункте Шиханы Саратовской области.
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