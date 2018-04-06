В Совфеде готовы передать данные о лаборатории в Шиханах по делу Скрипаля

"​В Шиханах Саратовской области действует лаборатория, которая совершенно никакого отношения к производству газа типа «Новичок» не имеет. Там ведутся совершенно иные работы, исследовательские", — сказал Бондарев.

Он также подчеркнул, что данная лаборатория является научно-исследовательским учреждением, которое занимается «изучением и испытанием средств радиационной и химической разведки».

"Утверждение о том, что «Новичок» был создан там, выявляет невежество и некомпетентность заявителей", — отметил он.

Ранее британские разведслужбы заявили, что нервно-паралитический газ «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены Скрипаль и его дочь, производился в населенном пункте Шиханы Саратовской области.