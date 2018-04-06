Депутат от Саратовской области сообщил, что в лаборатории в Шиханах не хранилось химоружие

Как сообщила в пятницу газета The Times, британская разведка утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было произведено в Шиханах. Об этом, по данным издания, представители британских разведывательных агентств проинформировали на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства . Как утверждает газета, цель этого совещания состояла в том, чтобы «убедить мировых лидеров в том, что за отравлением стоит Москва» и что «химическое вещество „Новичок“ было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России ».

"Шиханы — муниципальное образование, которое как раз входит в Балаковский район Саратовской области, это мой избирательный округ", — сказал Панков. «Последний раз слышали о военных в Шиханах тогда, когда Россия начала процесс уничтожения химического оружия, это было лет 20 назад», — добавил он. «В моем округе никогда не хранилось химическое оружие», — подчеркнул депутат.

В связи с этим Панков выразил уверенность в том, что «вся информационная война против России в связи с делом Скрипаля — выдуманный эпизод». «Сегодня даже те страны, что безропотно подчинялись [премьер-министру Великобритании] Терезе Мэй США , недоумевают, как их так обманули, — считает политик. — Поэтому Англия в бешенстве тычет в любые точки, где находились наши боевые части».

"С таким же успехом они могли бы назвать ГДР, где раньше стояли наши войска, и другие страны. Это бред. Правда в любом случае будет доказана", — заключил Панков.