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США по-прежнему считают, что вина за покушение на Скрипаля лежит на РФ
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США по-прежнему считают, что вина за покушение на Скрипаля лежит на РФ 

ТАСС 11 часов назад
ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Американское правительство продолжает твердо верить в то, что ответственность за попытку отравления в Великобритании бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, завербованного в свое время западными спецслужбами, несет Москва. Такую позицию выразила в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном делу Скрипаля, заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри.
"Мы раньше уже заявили и вновь это делаем сегодня: наше твердое убеждение заключается в том, что Россия ответственна за нынешнюю атаку на британской земле с применением химического оружия", — сказала американский дипломат.
ТАСС: последние новости
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