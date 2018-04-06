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США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний
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США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
В новый список антироссийских санкций США включили 38 бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в заявлении американского министерства финансов.
Как сообщил минфин США на своей странице в Twitter, в список внесены «семь российских бизнесменов, 12 компаний, которыми они владеют или подконтрольные им, 17 российских высокопоставленных официальных лиц, а также компания по торговле оружием и ее банк».
Как указано в сообщении, эти шаги обусловлены якобы «враждебными действиями России на мировой арене».
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