МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США

МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким

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Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США , Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ "Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, — говорится в комментарии ведомства. — Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество". >> США ввели санкции против российских бизнесменов "Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа, — подчеркнули в министерстве. — Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций". США фактически записали себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции, заявили в министерстве. "Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции, — отметили в дипведомстве. — Помехи вещанию российского канала RT — наглядный пример стремления заглушить источник альтернативной информации, ограничить свободу слова. Наконец, об отношении к правам человек ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ".