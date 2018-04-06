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Высланные из России американские дипломаты работали на ЦРУ
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Высланные из России американские дипломаты работали на ЦРУ 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В качестве ответа на санкции США по «делу Скрипаля» Москва выслала отдел политики американского посольства в полном составе.
Напомним, утром в четверг, 5 апреля, Sobesednik.ru писал о том, что высылаемые в ответ на аналогичные санкции со стороны США американские дипломаты покинули здание дипмиссии в Москве.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», все высланные из России сотрудники американского посольства, по словам российских госструктур, «на самом деле работали в ЦРУ, Агентстве национальной безопасности и разведывательном управлении Минобороны США».
Издание подчеркивает, что среди покинувших территорию России работников американской дипмиссии был личный переводчик американского посла в РФ Джона Хантсмана, а также пресс-секретарь диппредставительства. Кроме того, весь отдел политики посольства также был выслан в полном составе, включая главу отдела Криса Робинсона.
Близкий к Госдепу источник назвал решение Москвы о составе высылаемой группы «несправедливым».
Если верить информации авторитетного американского издания Wall Street Journal, новые санкционные меры в отношении России могут быть введены администрацией Дональда Трампа уже 6 апреля. Предполагается, что они коснуться «олигархов, политиков и союзников президента Путина».
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